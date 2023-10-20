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Eventi / Cibo e Vino

Pranzo spettacolo "Napoli borbonica"

Dove Vic' Street

Via Giuseppe Martucci, 44

Quando Dal 26/11/2023 al 26/11/2023 13:45
Prezzo 35,00
Altre informazioni Sito web tok-tok-merkante.it
Rosalia

Pranzo Spettacolo NAPOLI BORBONICA
DOMENICA 26 NOVEMBRE ORE 13:45 AL VIC' STREET

PRENOTA IL TUO TAVOLO
TEL.: 081662423
CELL.: 3356215087
CELL.: 3387981020

TRAMA
VIAGGIO NELLA STORIA DI NAPOLI ATTRAVERSO LA MUSICA, LA DANZA E I PERSONAGGI STORICI DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI, LEGGENDE DEDICATE AI CIBI TRADIZIONALI DICERIE E RACCONTI NON DETTI ....
MUSICA FOLKLORE E DIVERTIMENTO ADATTO A TUTTI

ANTIPASTO+ PRIMO + SECONDO +DOLCE) + SPETTACOLO € 30,00 BEVANDE ESCLUSE
(€ 3,00 SERVIZIO E COPERTO)
 

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