Pranzo spettacolo "Napoli borbonica"
Quando Dal 26/11/2023 al 26/11/2023 13:45
Prezzo 35,00
Altre informazioni Sito web tok-tok-merkante.it
Pranzo Spettacolo NAPOLI BORBONICA
DOMENICA 26 NOVEMBRE ORE 13:45 AL VIC' STREET
PRENOTA IL TUO TAVOLO
TEL.: 081662423
CELL.: 3356215087
CELL.: 3387981020
TRAMA
VIAGGIO NELLA STORIA DI NAPOLI ATTRAVERSO LA MUSICA, LA DANZA E I PERSONAGGI STORICI DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI, LEGGENDE DEDICATE AI CIBI TRADIZIONALI DICERIE E RACCONTI NON DETTI ....
MUSICA FOLKLORE E DIVERTIMENTO ADATTO A TUTTI
ANTIPASTO+ PRIMO + SECONDO +DOLCE) + SPETTACOLO € 30,00 BEVANDE ESCLUSE
(€ 3,00 SERVIZIO E COPERTO)