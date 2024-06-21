Pranzo spettacolo napoletano "'O paese d'o sole"
Quando Dal 13/10/2024 al 13/10/2024 13:45
Prezzo 35,00
Altre informazioni Sito web tok-tok-merkante.it
Pranzo Spettacolo Napoletano 'O' PAESE D'O SOLE
DOMENICA 13 OTTONRE ORE 13:45 AL VIC' STREET
PRENOTA IL TUO TAVOLO
TEL.: 081662423
CELL.: 3356215087
CELL.: 3387981020
TRAMA
VIAGGIO NELLA STORIA DI NAPOLI ATTRAVERSO LA MUSICA, LA DANZA E I PERSONAGGI STORICI DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI, LEGGENDE DEDICATE AI CIBI TRADIZIONALI DICERIE E RACCONTI NON DETTI
INCONTRO CON LA SIBILLA CUMANA, PARTENOPE, VIRGILIO, FERDINANDO IV
Menù Pranzo + Spettacolo
1. PRANZO ( ANTIPASTO TAGLIERE STENDINO COMPRENDENTE IL SECONDO PIATTO+ PRIMO +DOLCE) + SPETTACOLO € 35,00 BEVANDE ESCLUSE
(€ 3,00 SERVIZIO E COPERTO)