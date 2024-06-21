rotate-mobile
Venerdì, 21 Giugno 2024
Sereno con lievi velature Sereno con lievi velature
Accedi
Eventi / Cibo e Vino

Pranzo spettacolo napoletano "'O paese d'o sole"

Dove Vic' Street

Via Giuseppe Martucci, 44

Quando Dal 13/10/2024 al 13/10/2024 13:45
Prezzo 35,00
Altre informazioni Sito web tok-tok-merkante.it
Rosalia

Pranzo Spettacolo Napoletano 'O' PAESE D'O SOLE
DOMENICA 13 OTTONRE ORE 13:45 AL VIC' STREET

PRENOTA IL TUO TAVOLO
TEL.: 081662423
CELL.: 3356215087
CELL.: 3387981020

TRAMA
VIAGGIO NELLA STORIA DI NAPOLI ATTRAVERSO LA MUSICA, LA DANZA E I PERSONAGGI STORICI DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI, LEGGENDE DEDICATE AI CIBI TRADIZIONALI DICERIE E RACCONTI NON DETTI
INCONTRO CON LA SIBILLA CUMANA, PARTENOPE, VIRGILIO, FERDINANDO IV

Menù Pranzo + Spettacolo
1. PRANZO ( ANTIPASTO TAGLIERE STENDINO COMPRENDENTE IL SECONDO PIATTO+ PRIMO +DOLCE) + SPETTACOLO € 35,00 BEVANDE ESCLUSE
(€ 3,00 SERVIZIO E COPERTO)
 

A proposito di Eventi

Sansevero Tour: visita esoterica al Museo Cappella Sansevero

  • dal 21 settembre 2023 al 31 luglio 2024
  • Centro antico di Napoli
  • Gratis

A Sorrento su "I luoghi di Lucio": passeggiate tra cultura e tradizione nel segno di Dalla

  • dal 20 aprile 2023 al 4 maggio 2027
  • piazza De Curtis
  • Gratis

Ghost tour: con i cacciatori di fantasmi tra i luoghi più infestati del centro antico di Napoli

  • dal 30 dicembre 2023 al 15 dicembre 2024
  • Centro antico di Napoli

Note d'Arte a Palazzo Reale di Napoli per la Festa della Musica 2024

  • 21 giugno 2024
  • Palazzo Reale di Napoli
  • solo domani

Potrebbe interessarti

Pranzo spettacolo napoletano "'O paese d'o sole"

NapoliToday è in caricamento