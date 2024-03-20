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Mercoledì, 20 Marzo 2024
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Eventi / Cibo e Vino

Pranzo spettacolo napoletano 'Era de Maggio'

Dove VIC STREET

Via Giuseppe Martucci, 44

Quando Dal 01/05/2024 al 01/05/2024 13:45
Prezzo 30,00
Altre informazioni Sito web tok-tok-merkante.it
Rosalia

Pranzo spettacolo napoletano 'Era de Maggio'

MERCOLEDI' 1 MAGGIO ORE 13:45 AL VIC' STREET

PRENOTA IL TUO TAVOLO
TEL.: 081662423
CELL.: 3356215087
CELL.: 3387981020

TRAMA
VIAGGIO NELLA STORIA DI NAPOLI ATTRAVERSO LA MUSICA, LA DANZA E I PERSONAGGI STORICI DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI, LEGGENDE DEDICATE AI CIBI TRADIZIONALI, DICERIE E RACCONTI NON DETTI.
INCONTRO CON LA SIBILLA CUMANA, PARTENOPE, VIRGILIO, FERDINANDO IV,

Menù Pranzo + Spettacolo
1. PRANZO (ANTIPASTO TAGLIERE STENDINO COMPRENDENTE IL SECONDO PIATTO+ PRIMO +DOLCE) + SPETTACOLO € 35,00 BEVANDE ESCLUSE
(€ 3,00 SERVIZIO E COPERTO)

 

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