Pranzo di San Valentino alla Tenuta Astroni

Le coppie più romantiche in città sicuramente sono alla ricerca di un fantastico ristorante per trascorrere il San Valentino 2021 a Napoli per una pranzo all’insegna dell’amore e dell’ottimo cibo.

Per scegliere la location migliore non dovrete far altro che decidere tra i migliori ristoranti napoletani e fare una fantastica sorpresa al vostro partner il 14 febbraio, regalando una pranzo indimenticabile.



LA TENUTA ASTRONI, LOCATION PER EVENTI A NAPOLI, ORGANIZZA IL GIORNO 14 FEBBRAIO 2021 IL PRANZO DI SAN VALENTINO



OGNI TAVOLO DOVRA' ESSERE DI MASSIMO 4 PERSONE PER I NON CONVIVENTI ED E' PREVISTO L'OBBLIGO DELLA MASCHERINA.



PROGRAMMA DELL’ EVENTO SAN VALENTINO 2021 NAPOLI



INIZIO PRANZO ORE 13:00 TERMINE EVENTO ORE 17:30

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA CON ACCONTO (081-7266156 / 331-3104964)



PREZZO MENÙ MARE O TERRA € 80,00 A COPPIA



MENÙ MARE

Ostrica con Panure di Mandorle, Tentacolo di Polpo Scottato su letto di Polenta Grigliata, Carpaccio di Pesce Spada e Carpaccio di Salmone

Mezzo Pacchero con Ragù di Pescatrice e Pomodorino Sicilia

Turbante di Branzino e Gamberone Lardiato con Carciofi su letto di Crema di Patata e Rape Rosse Croccanti

Dolce (Bavarese a tre colori)

Bibite, Acqua Minerale, Vino Aglianico & Falanghina delle Cantine Astroni





MENÙ TERRA

Sformato di Carciofi e Speck con Salsa al Formaggio e Rape Rosse Croccanti

Fusillo Avellinese con Crema di Broccoli Baresi, Salsiccia e Provola di Agerola

Bistecca di Scottona Marezzata con Cuore di Patata Composta

Dolce (Bavarese a tre colori)

Bibite, Acqua Minerale, Vino Aglianico & Falanghina delle Cantine Astroni



Se siete vegetariani, celiaci oppure siete intolleranti e/o allergici ad alcuni prodotti gastronomici potete segnalarcelo al momento della prenotazione.

La sala sarà allestita con scenografie inerenti a San Valentino.

Ogni tavolo sarà decorato con il colore rosso, candele e petali.

Gallery