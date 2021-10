Pranzo di Natale 2021 alla Tenuta Astroni

Non sai dove andare e cosa fare per il Pranzo di Natale 2021 a Napoli, una valida alternativa c’è e prende il nome di Tenuta Astroni, il miglior ristorante aperto per il Pranzo di Natale 2021 a Napoli.



PROGRAMMA PRANZO DI NATALE 2021 A NAPOLI



INIZIO PRANZO ORE 13:00

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA CON ACCONTO



MENÙ ADULTO PRANZO DI NATALE 2021



Prezzo € 60,00



Sformato di Carciofi su Letto di Crostino Fritto & Salsa al Formaggio

Conetto di Bresaola Farcito con mousse di formaggio, Caciotta, Coppa di Parma, Prosciutto di Parma & Mozzarella di Bufala

Cannelloni al Forno con Salsa di Pomodoro, Farciti con Carne Bovina e Provola di Agerola

Risotto con Radicchio, Speck, Provola e Noci

Girello di Scottona con Demi-Glace di Castagne e Patate Novelle

Frutta Fresca di Stagione & Frutta Secca Natalizia

Dolci Natalizi

Bibite, Acqua, Amaro, Grappa & Limoncello

Vino Falanghina & Aglianico delle Cantine Astroni



MENÙ BAMBINO PRANZO DI NATALE 2021



Prezzo € 30,00



Prosciutto di Parma & Mozzarella di Bufala

Gnocchetti al Sugo

Cotoletta di Pollo & Patatine

Ciocere & Dolci Natalizi

Acqua & Bevande



Divertimento assicurato con la classica tombolata napoletana, musica e animazione





WhatsApp : 331-3104964

