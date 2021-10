Pranzo dell'Immacolata 2021 alla Tenuta Astroni

Tenuta Astroni, un noto ristorante di Napoli, organizza il pranzo per la festa dell’Immacolata 2021 a Napoli.

INIZIO PRANZO ORE 13:00

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



MENÙ ADULTO PRANZO DELL'IMMACOLATA 2021

Prezzo € 40,00



Tartara di baccalà scottato alle erbe aromatiche, pesce Spada affumicato e tentacolo di polpo scottato su crema di patata e pesto di basilico



Chicche di patate con Fiori di Zucca & Molluschi



Filetto di Orata & Gamberi in Crosta di Patate & Timballo di Scarola in padella



Dessert



Vino Falanghina, Aglianico, Bibite & Acqua



Il menù di mare può essere sostituito con il menù di terra solo al momento della prenotazione



MENÙ BAMBINO PRANZO DELL'IMMACOLATA 2021

Prezzo € 25,00

Prosciutto di Parma & Mozzarella di Bufala

Pennette al Sugo

Cotoletta di Pollo con Patatine Fritte

Acqua & Bevande



Durante il pranzo avrete la possibilità di partecipare ad una divertente tombolata.

