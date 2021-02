Pranzo per la Festa della Donna alla Tenuta Astroni

La Tenuta Astroni propone uno speciale pranzo per la Festa della Donna 2021 che si terrà il 7 marzo, rispettando tutte le normative governative in materia di sicurezza anticontagio.



Programma e menu:

INIZIO PRANZO ORE 13:00



MENÙ MARE

Prezzo € 35,00



Insalata di mare su letto di verdure croccanti

Chicche di patata con cozze, pesce spada, pomodorino sicilia e menta

Filetto di Orata in crosta di zucchine con insalatina di campo

Dessert

Acqua & Vino Falanghina ( libera consumazione ), Caffè, Amaro e limoncello



MENÙ TERRA

Prezzo € 35,00



Sformato di zucchine e pancetta con fonduta ai formaggi

Cavatelli con speck, rucola, crema di patate e tarallo napoletano sbriciolato

Bistecca di vitello con insalatina di campo

Dessert

Acqua & Vino Aglianico (libera consumazione), Caffè, Amaro e Limoncello



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (081-7266156 / 331-3104964)

Gallery