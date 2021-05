Pranzo e Musica al Vic' Street

Pranzo con Musica presso il VIC'STREET

Domenica 13 Giugno ore 13:00



esclusivamente su prenotazione :

081662423

cell.: 3356215087

cell: 3387981020

acquista il tuo Ticket sul nostro sito posti limitati e a distanza di sicurezza anti covid:

Descrizione Evento :

Pranza comodamente al tuo tavolo ascoltando della buona musica !!

e assistendo ad uno spettacolo divertente e interessante

Menù Ticket:

Tagliere formaggi e Salumi DOC + Calice di Vino Rosso/Bianco € 20,00

Antipasto + primo+ secondo + dolce ( bevande escluse)

€ 25,00

Aperitivo Calice di Vino Rosso/Bianco e taglierino € 15,00

(valido solo dalle 18.00 alle 21: 00 con spettacolo)

Trama :

Descrizione dell’evento : si tratta di un Gioco con Delitto accompagnato da un pranzo. Aperitivo oppure Cena , l’evento si svolgerà nel rispetto delle regole anti-covid mantenendo il distanziamento tra i partecipanti raccogliendo un numero massimo e non oltre 15/18 persone, con acquisto ticket anticipato l’organizzazione si riserva il diritto di spostare l’evento in caso di nuovi dpcm governativi.

La sala può ospitare 60 persone ma prenderà esclusivamente 15/18 partecipanti

L’iniziativa è al chiuso in una struttura caratteristica a frante strada