"Questi Fantasmi", pranzo con delitto di Santo Stefano

Domenica 26 Dicembre ore 14:00 al Vic Street di Napoli il Pranzo Spettacolo con delitto "Questi Fantasmi"

ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE ALLO 081662423

cellulare: 3356215087

L'EVENTO SI TERRÀNEL RISPETTO DELLE REGOLE ANTI-COVID E SECONDO LE REGOLE DI TUTTI I DPCM

L'ORGANIZZAZIONE SI RISERVA DI ANNULLARE L'EVENTO IN CASO DI NUOVE DISPOSIZIONI GOVERNATIVE.

MENU DISPONIBILI:

MENU DA € 30,00

TAGLIERE + PRIMO + DOLCE + 1 LT DI VINO OGNI 4 PERSONE

MENU' € 40,00

TAGLIERE+ PRIMO+ SECONDO + DOLCE+ 1 LT DI VINO OGNI 4 PERSONE

Trama

Napoli la città dove tutto è possibile, durate le feste natalizie quattro persone "Marisa la non vedente, Dora stilista, Francesco il cantante Neo Melodico, Alessia foto reporter"...senza alcun vincolo di parentela ricevono tra i vari biglietti di auguri un messaggio misterioso, pare che i quattro hanno ereditato un palazzo nel cuore di Napoli detto "IL PALAZZO DEGLI SPIRITI". Giunti sul posto i quattro trovano nel salone dell'appartamento sull'attico in via arti n° 1 il corpo senza vita dell'avvocato Giulio che aveva convocati sul tavolo devono portate al termine una tombola....ed in più scoprono che sono stati rinchiusi nell'appartamento !!! non resta che per scoprire chi ha ucciso Giulio cosa sapeva l'avvocato che non doveva essere rivelato ?e perché sono intrappolati sull'attico in via Arti n°1

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...