Pranzo di Carnevale e passeggiata nel centro storico con Oj Eventi Single

Nuovo appuntamento organizzato da Oj Eventi Single che punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche.



Importantissimo:

Le prenotazioni o le informazioni vanno richieste esclusivamente solo ad Anthony al 3488781211. Il locale non è l’organizzatore dell’evento ma semplicemente ospita una prenotazione per un tavolo a nome della nostra organizzazione.



Come funziona?

Che ne dite di trascorrere un pranzo di Carnevale diverso dal solito? Vi incontrerete da “La canzuncella by night”, un locale rustico e accogliente dove potrete assaporare i piatti tipici della tradizione partenopea. Dopo il pranzo, l’avventura continua! Avrete l’opportunità di fare una passeggiata nel cuore del centro storico di Napoli, a soli cinquanta metri dal ristorante e visitare uno tra i tanti murales dedicati al mitico Maradona. Sarà un’occasione perfetta per creare nuove connessioni, ridere, e magari scoprire qualcosa di nuovo sulla cultura napoletana insieme a persone interessanti come voi. La parola d’ordine è socializzazione, sarete voi i protagonisti della giornata in quanto l’evento verrà gestito interamente da voi. Al momento dell’arrivo troverete la prenotazione del tavolo a nome Oj Eventi Single pronto ad accogliervi.



Evento confermato se vi sarà un numero minimo di 10 partecipanti.

Dress code

Casual

Fascia di età

60-75 anni

Orari

13:30

Menu’

menù alla carta



Costi

Quota senza Vip-card uomo: 8€ di quota organizzativa per riservare il posto+ menù alla carta da saldare sul posto.

Quota senza Vip-card donna: 8€ di quota organizzativa per riservare il posto+ menù alla carta da saldare sul posto.

Titolari Vip-card: 0€ di quota organizzativa per riservare il posto+ menù alla carta da saldare sul posto.

Sconti se porti degli amici

L’evento è su prenotazione

Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre il 20 Febbraio



La quota comprende: organizzazione tecnica + gruppo single

La quota non comprende: menù alla carta

Informazioni per il pagamento

Al raggiungimento del numero minimo manderemo tramite whatsapp le modalità per versare la caparra dal numero 3488781211



Informazioni per il ritrovo

ore 13:30- A Canzuncella by night, via Atri, 32, 80138 Napoli NA



Per ulteriori informazioni, prenotazioni

Contattare Anthony al 3488781211