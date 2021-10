Pranzo di Capodanno 2022 alla Tenuta Astroni

State cercando un ristorante per il pranzo del Primo dell’Anno a Napoli? Tenuta Astroni location per eventi a Napoli organizza il pranzo di capodanno 2022.

Il pranzo sarà allietato dal DJ che vi accompagnerà per l’intero evento e da una divertente tombolata.



PROGRAMMA PRANZO DEL PRIMO DELL’ANNO A NAPOLI



INIZIO PRANZO ORE 13:00

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA CON ACCONTO



MENÙ ADULTO DEL 1° GENNAIO 2022

Prezzo € 40,00

Aperitivo con Fritturina Partenopea

Sformato di Zucchine e Pancetta su Letto di Crostino Farcito con Salsa al Formaggio

Fusilli Avellinesi con Porcini, Salsiccia, Provola e Caciocavallo

Polpettone al Forno alla Napoletana e Piselli Saltati in Padella

Tagliata di Frutta di Stagione

Dolci Natalizi & Ciocere

Vini: Falanghina & Aglianico delle Cantine Astroni

Acqua, Caffè, Amaro, Spumante Dolce & Secco



MENÙ BAMBINO DEL 1° GENNAIO 2022

Prezzo € 25,00

Prosciutto di Parma & Mozzarella di Bufala

Pennette al Sugo

Cotoletta di Pollo con Patatine

Dolce

Acqua & Bibite



Animazione con tombolata e musica con D.J Andrea Vocaturo





WhatsApp : 331-3104964

