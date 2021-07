Pozzuoli jazz festival 2021: il programma della XII edizione

Il jazz nell’arena dei gladiatori. Il Pozzuoli jazz festival XII edizione, Festival dei campi Flegrei, porta la sua musica in un luogo simbolo della storia, della cultura e dell’archeologia flegrea: l’Anfiteatro Flavio, cuore della rassegna di quest’anno, a cui seguirà l’ultimo appuntamento presso l’Acropoli di Cuma. Grazie all’ospitalità in entrambi i siti e alla collaborazione del Parco archeologico dei Campi Flegrei.

Nel centro della città di Pozzuoli dal 18 luglio 4 concerti jazz con Danilo Blaiotta Trio, Carmine Ioanna Quartet, Francesco Cafiso, Mauro Schiavone Duo, He Swingers Orchestra risuoneranno dalla arena flegrea. Cultura e musica al fianco con una ricca offerta; nelle giornate dei concerti sarà anche possibile visitare la mostra Proiezioni – il mondo dei gladiatori.

Chiude la rassegna nei siti archeologici, sull’acropoli di Cuma, Pietro Condorelli ed il suo trio.

Il festival è organizzato dall’Associazione Jazz & Conversation che da anni contribuisce a portare la musica di qualità nei luoghi di cultura territorio flegreo e che quest’anno ha lanciato il progetto A.M.A. dal Archeo, Music and Arts – grazie al quale sono stati prodotti concerti e esibizioni, diffusi attraverso i canali social e la rete, per sostenere e tener vive le manifestazioni culturali e lo spettacolo gravemente colpiti dalla crisi pandemica.

Il primo appuntamento il 18 luglio è con Danilo Blaiotta Trio. Un giovane pianista, con il suo gruppo consolidato, tra i più interessanti talenti del jazz italiano, le cui note originali trova radici robuste negli schemi compositivi della bella musica del novecento.

Il 19 luglio si prosegue con Carmine Ioanna Quartet. Fisarmonicista tra i più quotati della scena italiana ed internazionale. Con Music Company nasce l’idea di formare una compagnia, come quelle di teatro di una volta, con musicisti e tecnici di grande profilo ed affinità, a condividere musica e momenti di vita.

Francesco Cafiso, Mauro Schiavone Duo con la partecipazione di Pino Ninfa e le sue immagini, si esibiranno il 23 luglio. Un duo di spessore internazionale, due grandi interpreti della musica jazz. Cafiso disarticola la melodia dei brani costruendo assoli straordinari per originalità e creatività. Schiavone assicura un vero e proprio tappeto sonoro, creando sul suo pianoforte linee melodiche moderne e di gran classe. Sottolineano il concerto le immagini del grande fotografo Pino Ninfa.

The Swingers Orchestra conclude i concerti all’Anfiteatro il 27 luglio. Una vera e propria Jazz Band, che suona con entusiasmo questa fantastica musica per il piacere di farla riscoprire anche ai non appassionati. Artisti di grande levatura e bravura diretti dal chitarrista da Delio Barone.

Ed infine appuntamento da non perdere il 9 settembre presso l'Acropoli di Cuma, le note deliziose del maestro Pietro Condorelli ed il suo trio ci accompagneranno nello splendido scenario naturale del luogo simbolo del territorio flegreo, mentre il sole si bagna all'orizzonte.

Il festival continua nei locali e music club del territorio flegreo con numerosi appuntamenti: con artisti di levatura nazionale e internazionale: Valentina Ranalli, Virginia Sorrentino, Eleonora Strino, Alessandra Vitagliano, Marco De Tilla, Ciro Manna, Andrea Rea, Antonio Muto, Alessandro Castiglione, Francesco Marziani, Antonio Napolitano e Massimo Del Pezzo che si esibiranno al Cala Moresca- Miseno e Walter Ricci, al Livistingon Sea Garden a Marina di Varcaturo.

Una Bomba d’amore per gli artisti, nel seno della musica che unisce.

Il Festival è portavoce del messaggio di pace e d’amore che arriva dalla Città di Assisi, attraverso la consegna agli artisti partecipanti della “Bomba di Colore, Passione, Pace e Amore“ del maestro Raffaele Ariante.

L’Associazione “Jazz and Conversation” aderisce al “Manifesto per la Cultura“ pubblicato da “Il Sole 24 Ore”. Questo evento è contro il sistema della camorra e contro tutte le mafie presenti, passate e future. "Spes in fundo est"- SOStienici Per le donazioni a supporto delle attività dell'Associazione di Promozione Sociale "Jazz and Conversation". IBAN: IT 32V033 59016 001 000 000 13809 (Banca Prossima)

ACCESSIBILITÀ

Partecipazione con biglietto di ingresso al sito 4€. Ingresso anche con la card "MYFLEG" Ingresso con prenotazione obbligatoria attraverso il sito www.pafleg.it

L’accesso al sito anfiteatro sarà consentito a partire dalle ore 20.15. La biglietteria si trova all’ingresso dove sarà rilevata la temperatura evitando assembramenti e tenendo la distanza di almeno un metro. È fatto obbligo di avere la mascherina. Per lo svolgimento dei concerti saranno rispettate tutte le norme previste in ambito nazionale e regionale

INFO: segreteria@pozzuolijazzfestival.it Tel.: 327 8203166 – 3356684161