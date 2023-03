Open Days - Portrait Photography: presentazione del corso avanzato di fotografia di ritratto

Lo Studio Caffè Fotografici è lieto di annunciare l'Open Day di presentazione del corso di fotografia avanzata di ritratto fotograficotenuto dalla docente Lidia Musso, fotografa esperta in comunicazione marketing.



Sono previsti due turni nei giorni 31 marzo e 1 aprile primo turno 11:30-13:00, secondo turno 18:30-20:00. Prenotazione obbligatoria al

3714806659



Il corso è strutturato in un percorso di 10 lezioni durante le quali gli studenti potranno esplorare vari generi di ritratto fotografico, dalla documentaria alla Street photography, dalla beauty alla moda, con esercitazioni pratiche sia in studio che in esterna. Il corso approfondirà non solo tematiche inerenti alla fotografia, ma anche alla comunicazione visiva in generale.



La docente Lidia Musso è dotata di un curriculum interdisciplinare specializzata in comunicazione marketing e neuromarketing, e porterà gli studenti ad approfondire il linguaggio fotografico e il tema del ritratto, passando dalla storia del ritratto, alla semiotica e alle neuroscienze, senza tralasciare la componente illuminotecnica.



All'inizio del percorso sarà offerta una lettura del portfolio, che servirà anche al docente a inquadrare gli studenti e il loro livello di conoscenza del mezzo fotografico, e al termine del percorso verrà richiesto di presentare un progetto di fotografia di ritratto. I progetti selezionati entreranno a far parte di un progetto espositivo all'interno dello studio della fotografa.



Lo Studio Caffè Fotografici invita tutti gli appassionati di fotografia a partecipare all'Open Day per scoprire di più sui corsi di fotografia e sulla possibilità di approfondire la propria conoscenza del mezzo fotografico. Le prenotazioni sono aperte e si invitano i partecipanti a prenotare il proprio posto al più presto possibile per non perdere questa occasione unica.