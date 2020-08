Porto di Baia, musica e intrattenimento con la tappa dell'Estate Live Tour

In seguito alla pedonalizzazione del Porto di Baia, l'amministrazione comunale di Bacoli intende promuovere attività di intrattenimento finalizzate ad incrementare il passeggio e la frequentazione delle attività commerciali ivi insistenti.

Per la giornata di Sabato 29 Agosto 2020, a partire dalle ore 17:00, in accordo col "Consorzio Gruppo Eventi" e Unioncamere Campania, sul porto di Baia farà tappa il truck per il tour "Estate Live - Ripartiamo da qui", l’evento itinerante e crossmediale, organizzato e realizzato dal Consorzio Gruppo Eventi, alla presenza di Rai Radio 2 e in collaborazione con Rai Pubblicità. Partner istituzionale dell’iniziativa è Unioncamere Campania che, proprio con il sostegno della Regione Campania, ha fortemente creduto nel progetto volto a valorizzare il territorio campano in una fase di ripartenza importante e delicata.

Musica, intrattenimento e animazione, con consegna di gadget e registrazione immagini della location, da parte dei vocalist di Radio 2 e l'orchestra della Niente di meno Swing Band.

L’amministrazione comunale di Bacoli garantirà tutte le misure di prevenzione del contagio anti-Covid: l’uso obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale, il metro di distanziamento sociale e divieto di forme di assembramento.