Arriva a Napoli il nuovo pop-up store di SHEIN

Continua il tour di SHEIN attraverso le più importanti città italiane e questa estate la destinazione prescelta è Napoli.

Il famoso e-tailer apre per la prima volta un pop-up store nel sud Italia, dando la possibilità a tutta la community del Mezzogiorno di vivere un’esclusiva shopping experience nella città più amata dell’anno.

Dal 16 al 21 giugno presso il Salone Margherita, in via Giuseppe Verdi 5, nella suggestiva cornice della storica galleria Umberto I, nel pieno centro di Napoli, tutti i fan del famoso brand potranno immergersi totalmente nell’universo di SHEIN, acquistando i capi più amati del web e gli item più desiderati della stagione, in tempo per preparare i look ideali per l’estate.

Disponibili all’acquisto tutte le linee più amate del brand, come SHEIN BAE, SHEIN BASIC e CURVY, oltre che una selezione dei migliori prodotti beauty di SHEGLAM e, novità esclusiva di questo pop-up, la nuovissima collezione in collaborazione con l’attrice Rosalinda Cannavò, che ha realizzato questa capsule delicata ed essenziale riflettendo il suo stile e la sua personalità. Una proposta inclusiva e adatta a tutte le tasche.

Il pop-up sarà aperto al pubblico con i seguenti orari:

venerdì 16 giugno – martedì 20 giugno: dalle ore 10:00 alle 19:00

mercoledì 21 giugno: dalle ore 10:00 alle 15:00.