POP - Prima o Poi: il quarto singolo inedito di Sabba

Il quarto singolo inedito di SABBA è disponibile dal 25 agosto sulle piattaforme digitali ma il brano è possibile ascoltarlo in high quality sound e in long version in anteprima su Bandcamp. Dopo le fortunate release di “Carnera”, “Call Me” e “Portami giù” ft. PeppOH Salvatore Lampitelli - aka SABBA - pubblica “Prima o Poi”, titolo riconoscibile anche con l’acronimo “POP”.

POP è scritta e prodotta dallo stesso artista in collaborazione con Massimo D’Ambra e Massimiliano Gaudio che ha scritto la musica e Luigi Rauso il testo. In studio il brano è suonata da Max D’Ambra (tastiere, synth, programming), Luca Privitera (chitarre), Vittorio Remino (basso) e Mario Romeo (batteria). Il missaggio è stato curato da Francesco Giuliano e il mastering è stato fatto presso gli studios Sage Audio di Nashville.

“Pop nasce durante la mia permanenza a Milano ed ha un testo e un mood che nascono grazie alle influenze ricevute dagli ascolti di Lucio Battisti, specie quello degli ultimi anni” - racconta Sabba. "Di base la canzone si regge sulla ‘semplicità' della composizione che trovo molto incisiva; ho tralasciato il pensiero che le cose semplici siano banali, anzi! Il testo poi scavalca la forma canzone classica sull’amore ma si concentra su un aspetto specifico: il desiderio che anticipa l'amore e che prima e poi lo fa diventare reale.”

POP è anche supportato da un videoclip del regista Alessandro FRE Freschi il quale ha realizzato in video un sogno che si manifesta in maniera ricorrente e ciclica, a rappresentare l’ipotesi di un incontro, sempre lo stesso, susseguito dalla veglia e il ritorno di un’unico sguardo, forse l’unica cosa realmente avvenuta, nell’attesa che diventi certezza e promessa. Prima o poi succederà davvero.

I prossimi appuntamenti live a Napoli e provincia

Intanto SABBA con i suoi svariati progetti live è in tour. Sarà possibile vederlo dal vivo il 9 settembre a Procida con il progetto Capitan Capitone con Daniele Sepe; il 16 settembre al Freqency di Pomigliano d’Arco con il progetto Sabba e Gli Incensurabili suonano Battisti; il 28 settembre al Black Hole di Volla con Irene Ferrara TBC e il 30 settembre allo ShowBowl di Napoli con il progetto Mr Sabba & The Swing’n’Roll Orchestra.