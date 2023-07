"Un ponte pieno di cultura”: raddoppia l’offerta del progetto PNRR che coinvolge Ischia e Procida

Posti esauriti. Raddoppiati gli appuntamenti di luglio per fronteggiare le richieste dei laboratori di arte e scienza. Per informazioni e prenotazioni: Emiana, 339.8505235 (Arte, Astronomia, Botanica ed Escursione a Vivara); Lisa 333.4633614 (Ecologia Marina)



Imparare a vivere le proprie emozioni riconoscendosi nello sguardo condiviso dell’altro. È la tensione che anima i laboratori di Arte, Astronomia, Botanica ed Ecologia Marina rivolti a bambini dai 5 ai 10 anni in corso a Procida e inseriti nel progetto di contrasto alla povertà educativa “Un ponte pieno di cultura” promosso dalla Cooperativa Benessere di Benevento, con la Cooperativa Dolce Nido, l’I.C. 1°C.D. “Antonio Capraro”, l’Associazione Vivara, l’I.C. Forio 1 “Luca Balsofiore” di Forio e le Amministrazioni di Ischia e Procida – Ambito Territoriale Sociale Napoli 13 – inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sostenuto dall’Agenzia per la Coesione Territoriale (CUP E64C22001760004).



Le attività si svolgeranno presso la Cooperativa Dolce Nido (Procida, Via SS. Annunziata 37) ad eccezione di quelle di Ecologia del Mare che avranno come riferimento la sede dell’Associazione Vivara (Procida, Via Marcello Scotti 24). Al centro c’è la Parola, declinata in percorsi coordinati di Teatro, Fotografia e Pittura e la Natura Maestra, da scoprire attraverso le osservazioni di piante, mare, stelle e pianeti per stupirsi della possibilità di mescolare tutto insieme e veder nascere dalle nostre mani dipinti profumati e svelare ai nostri occhi i multiformi universi nascosti dentro una goccia d’acqua di mare o nel cielo sopra di noi. Andati rapidamente esauriti, gli appuntamenti sono stati raddoppiati secondo il seguente calendario: Astronomia (il Sistema Solare e come costruirlo, le fasi lunari) venerdì 14, lunedì 17 e venerdì 21 luglio ore 18:00-20:30 e sabato 22 luglio ore 17:30-23:00 (con pizza subito dopo) per il primo ciclo, mentre il secondo ciclo si terrà nei giorni lunedì 24, mercoledì 26 e venerdì 28 luglio ore 18:00-20:30 e lunedì 31 luglio ore 17:30-23:00 (ancora con pizza di saluto). Le iniziative legate all’Arte avranno luogo tutti i giorni dispari della settimana compresi tra mercoledì 19 e lunedì 31 luglio, dalle 17:30 alle 19:30. Le esperienze di Botanica (La vita delle piante) si svolgeranno mercoledì 19, martedì 25 e giovedì 27 luglio e giovedì 3 agosto dalle 18:00 alle 20:00 mentre quelle di Ecologia Marina (L’universo marino e i suoi abitanti) avranno luogo martedì 18, giovedì 20, lunedì 24 e mercoledì 26 luglio ore 14:30-18:30. Martedì 1° agosto, escursione a Vivara dalle 17:00 alle 20:00 come esplorazione di approfondimento sulle piante. Per informazioni: Emiana, 339.8505235 – Arte, Astronomia, Botanica ed Escursione a Vivara –; Lisa 333.4633614 (Ecologia Marina). Le prenotazioni si apriranno a partire da venerdì 7 luglio.



«Siamo molto contenti per essere riusciti a coinvolgere, fin dalle fasi iniziali oltre centocinquanta e prevediamo di incrementare ulteriormente la partecipazione durante l’estate. Abbiamo avuto richieste anche da parte di famiglie non residenti sulle isole, di passaggio per un beve periodo, magari in vacanza. Un segno che il richiamo della nostra proposta è arrivato anche oltre la comunità scolastica locale. A settembre prevediamo di integrare il laboratorio “Vivere la cultura” col Fumetto ed Ecosostenibilità» dice Emiana Assante di Cupillo, Presidente della Coop. Dolce Nido che cura i corsi di pittura e ha scelto di scommettere doppiamente sul futuro coinvolgendo, in qualità di formatori, educatori e operatori sociali, dei giovani professionisti. Si tratta di Vincenzo Esposito, Diana Melles e Monica Zeccolella (Teatro, Fotografia, Pittura), Rosanna Cibelli e Matteo Germinario (Astronomia), Lorenzo Castaldi (Astrofotografia), Annamaria Viaggio, Sara Ponticelli e Arianna Visaggio (Botanica), Vincenzo Almini e Manuela Lubrano Lavadera (Fisica e Chimica), Lisa Costagliola, Claudio Carrara, Oscar Saccone e Daniela Giordano (Ecologia del Mare ed Escursione a Vivara).