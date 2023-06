Torna Pompeii Theatrum Mundi: il programma della sesta edizione

Dal 16 giugno al 16 luglio al Teatro Grande di Pompei torna Pompeii Theatrum Mundi.

"Il festival estivo del Teatro Nazionale di Napoli, giunto alla sua sesta edizione, ritorna in uno dei luoghi più ammalianti, il Teatro Grande di Pompei, con un programma che rinnova l’alleanza tra classico e contemporaneo, nel segno della riscrittura e reinterpretazione del mito tragico.

Dei quattro spettacoli proposti in questa nuova edizione, tre affrontano il tema della maternità in alcune delle sue declinazioni più drammatiche.

Quattro spettacoli che, promettendo emozioni e suggestioni, valorizzano e nello stesso tempo sono valorizzati dallo scenario straordinario del Teatro Grande e del Parco Archeologico di Pompei guidato da Gabriel Zuchtriegel, con il quale siamo da tempo impegnati nella condivisione di questo importante progetto. Un rito che anno per anno si rinnova e si compie nel cerchio affettuoso, e caloroso, del pubblico che, muovendosi da ogni parte d’Italia, continua a decretarne il senso di continuità e il successo". Roberto Andò, direttore Teatro di Napoli – Teatro Nazionale

Programma

16 e 17 giugno

CLITENNESTRA da La casa dei nomi di Colm Toibin

adattamento e regia Roberto Andò

23 e 24 giugno

Nozze di sangue di Federico Garc?a Lorca

adattamento e regia Lluís Pasqual

1 e 2 luglio

Medea di Euripide traduzione Massimo Fusillo

regia Federico Tiezzi

15 e 16 luglio

Ulisse, l’ultima Odissea… da Omero, libretto Francesco Morosi, Giuliano Peparini

regia Giuliano Peparini