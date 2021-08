Alla scoperta di Pompei, tour guidato nella città antica

Pompei era una florida città romana dedicata al commercio, all'epoca dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., che determinò la sua distruzione. Sepolta al di sotto di circa sette metri di lapilli e ceneri, la città venne abbandonata, e riportata alla luce solo in epoca borbonica, con il re Carlo, che diede inizio agli scavi sistematici.

Durante il tour scopriremo l'anfiteatro, le domus romane, i termopolium, le botteghe, le fontane...

Scopriremo come vivevano i pompeiani prima di incontrare la furia del Vesuvio. Quali erano le loro abitudini? Cosa mangiavano? Cosa amavano fare nel tempo libero?

INFO E PRENOTAZIONI:

L'itinerario si svolgerà martedì 7 settembre alle ore 10, prenotazione obbligatoria entro domenica 5 settembre alle ore 23.

La visita si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti. Durante il tour sarà obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento, secondo le norme vigenti per prevenire il contagio da covid, e nel rispetto delle regole del parco archeologico. Sarà inoltre obbligatorio mostrare il green pass all'accesso.

Per prenotare contattare il numero 3492949722 (tramite sms o wapp) oppure inviare una mail all'indirizzo erika83e@gmail.com indicando numero di persone e recapito telefonico.

Contributo richiesto per la visita guidata: 20 euro a persona (biglietto di ingresso agli scavi escluso). Se aumentano i prenotati, diminuisce il prezzo del tour.

Appuntamento martedì 7 settembre alle ore 10 a Pompei, all'ingresso di Porta Anfiteatro (in piazza Anfiteatro).

Necessari green pass e documenti per l'ingresso agli scavi.

Itinerario a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli,guida turistica abilitata della Regione Campania.

Durata dell'evento: 2 ore e mezza

link dell'evento: https://fb.me/e/13xnDiITm

link per acquistare i biglietti di ingresso agli scavi:

https://www.ticketone.it/artist/scavi-pompei/parco-archeologico-di-pompei-ingresso-anfiteatro-e-piazza-esedra-988882/

