Pompei, Ercolano e Baia protagoniste su History Channel

In occasione del Natale di Roma, che festeggia il 21 aprile il suo 2775 compleanno, History (411 di Sky) dedica una intera giornata alla città e alla sua storia con una lunga serie di documentari che fin dal mattino celebreranno Roma, i suoi monumenti, i personaggi più celebri della sua storia millenaria; dalle corse nel Circo Massimo alle quali assisteva un pubblico di 150.000 persone e nel quale gli aurighi come Scorpus conquistavano fama e denaro, alle vicende di età repubblicana, in cui emergono figure come Mario, Silla, Spartaco; e ancora, le conquiste di Cesare, la nascita dell’impero, la sua espansione e la caduta.

In prima serata ad essere protagonista è invece la Campania, la regione che con Pompei, Ercolano e Baia custodisce ancora intatta la magnificenza e la capacità attrattiva che Roma aveva nel mondo antico.

Si comincia alle 19.20 con Baia - La città sommersa, il documentario che segue un team di restauratori, biologi, architetti e scienziati del CNR impegnati nel delicato compito di preservare il più grande sito archeologico sommerso del pianeta. A seguire, alle 20.10 Pompei: la nascita di un mito, un recentissimo documentario francese in prima TV che, avvalendosi delle più evolute tecniche di ricostruzione, racconta la Pompei arcaica per poi attraversare gli otto secoli di vita della città. Il racconto inizia dalle più lontane vicende legate ai Sarrasti, i cui villaggi sono stati ritrovati nei pressi di Nola, ai Greci fondatori delle prime colonie sulla costa campana, agli Etruschi che dal VII a.C. presidiano invece l’entroterra della regione, fino ai Sanniti, che proprio sul sito dove sorgerà Pompei vivono in un agglomerato di villaggi.

L’evento speciale è realizzato in collaborazione con Antiqua Archeologia, un progetto di divulgazione culturale di ambito archeologico che vanta una fanbase di utenti appassionati di storia antica di circa 500mila utenti, con cui sono stati realizzati contenuti extra ed approfondimenti su Instagram e Facebook.