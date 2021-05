La Pompei del 2021: Antiquarium e nuove scoperte

Visita guidata alle nuove aree di Pompei ed all’ Antiquarium di recente riorganizzato nelle esposizioni accompagnati da Guida Turistica abilitata della Regione Campania.

Recenti lavori di rimozione detriti vulcanici e sistemazione nuove aree consentono oggi una comprensione più ampia di come fosse la vita in un agglomerato urbano di epoca romana. Questo è il periodo migliore per la visita con temperature miti non ancora torride. All'interno dell'Antiquarium vedremo reperti mai esposti prima insieme agli ultimi calchi delle vittime rinvenute di recente.

Il tour, promosso da Tessere Napoletane, verrà effettuato con un minimo di 10 persone; sono previsti solo piccoli gruppi nel rispetto delle norme anti-covid19 ed anche per una migliore fruizione del Parco Archeologico.

Obbligatorio l’utilizzo delle mascherine e il distanziamento tra i partecipanti.

Per Info e chiarimenti conttare il numero +393393156049



Costo servizio guida: € 10,00 a persona - dai 10 ai 16 anni il costo è di € 5,00

La visita si effettua nel pomeriggio per consentire anche a chi lavora il sabato mattina di partecipare e per approfittare della riduzione del costo del biglietto di ingresso che dopo le 15.30 è di € 10,00 euro anzichè € 16,00 euro

L'acquisto del biglietto di ingresso, che è a carico dei singoli partecipanti e non è incluso nel servizio guida, può essere effettuato solo il giorno precedente alla visita per la fascia oraria 15.30/15.45 su piattaforma - www.ticketone.it - come stabilito da DPCM del 2 marzo 2021 art.14.

Chi è interessato a prenotare può contattare l'associazione al +393393156049 prima dell'acquisto del biglietto in modo da essere guidato nella procedura di prenotazione.

La Durata del tour è di circa 2 ore e 30 min.

Si consigliano scarpe comode ed una buona quantita di acqua. E’ consentito l’accesso solo con borse di piccole dimensioni (max 30x30x15 cm)