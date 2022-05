Un pomeriggio di danza al Centro Commerciale la Cartiera

È vero che “la danza è il linguaggio nascosto dell’anima”, ma alla Cartiera potrà essere ammirata in tutto il suo splendore grazie a un evento da non perdere, nato in collaborazione con le scuole di ballo del territorio.

Sabato 14 maggio, infatti, avrà luogo Pomeriggio Danza, un festival dedicato a questa nobile disciplina in tutte le sue forme, che lascia stupefatti per la bellezza e la leggiadria di movimenti dietro ai quali c’è anche tanta fatica, esercizio e passione quotidiana. Le esibizioni vedranno protagonisti ballerini singoli, performer in coppia o in gruppo e anche piccoli artisti suddivisi nelle seguenti fasce d’età: 4/6 anni, 7/11 anni e 4/11 anni. Le coreografie toccheranno, poi, diversi stili: dal classico al moderno, dal contemporaneo all’hip-hop, passando per danze latino-americane, scenografiche, sociali e caraibiche. Un’occasione davvero da non perdere per ammirare uno spettacolo artistico in grado di emozionare, appassionare e promuovere il benessere di corpo e cuore attraverso il movimento.

Pomeriggio Danza è organizzato in collaborazione con la NewGroupEvent e si può assistere in modo totalmente gratuito: perfetto per chi ama sorprendersi e vivere la quotidianità del Centro Commerciale andando oltre lo shopping. Per essere sempre informati sulle promozioni e sugli altri eventi del Centro è consultabile il sito www.cclacartiera.it e le pagine social del Centro, sempre aggiornate e ricche di contenuti.