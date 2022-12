Polveri Condominiali di Franco Autiero in scena al Nouveau Théâtre De Poche

Polveri Condominiali di Franco Autiero, interpretato e diretto da Federica Cinque e Simona De Sarno, sarà in scena dal 2 al 4 dicembre al Nouveau Théâtre De Poche. Lo spettacolo nasce nell’estate del 2022, da due attrici diplomate nel 2021 presso l’Accademia d’Arte del Dramma Antico della Fondazione INDA di Siracusa. Lo spettacolo ha debuttato nell’estate del 2022 nella sua forma compiuta al Museo Casa Rossa di Anacapri.



Polveri condominiali di Franco Autiero esamina un sommesso parlare della coscienza con sé stessa. Amalia (che è anche Amelia) e Amelia (che è anche Amalia), sono due facce della stessa medaglia. Attraverso una divertente, brutale e tagliente analisi tra l’io e l’es, Amalia-Amelia si sveglia e dà sfogo alla sua invettiva contro il mondo, accusando un’oscura inquilina che diffonderebbe una polverina per tutto il condominio. Questa polverina porterebbe alla pazzia e poi alla morte.



Interpretato e diretto da Federica Cinque e Simona De Sarno, suono e luci di Gennaro Madonna. Polveri

Condominiali debutterà a Napoli il 2 dicembre, alle 21, al Nouveau Théâtre De Poche e sarà in scena anche il 3 dicembre alle 21, il 4 ottobre alle 18,30, sempre al Nouveau Théâtre De Poche.



“Polveri condominiali, attraverso un linguaggio grottesco ed esilarante, dà voce a due persone appartenenti ad una classe sociale sconosciuta, incontaminata dalla perversione del mondo, priva di menzogna, esente da qualsiasi ambizione di potere e di prevaricazione. Amalia-Amelia vuole semplicemente rivendicare la propria verità, quella che gli è stata borghesemente sottratta.”