Pollicino: ascolto multisensoriale site-specific al Teatro dei Piccoli Open Air

Nello spazio della pineta del Teatro dei Piccoli di Napoli, sabato 24 giugno ore 18 (durata 2 ore) sarà possibile l’ascolto dell’omonima fiaba di Perrault: POLLICINO. Il pubblico, accomodato su dei lettini sotto i pini marittimi, con la vista sulle fronde e sul cielo all’imbrunire, ascolterà la fiaba in cuffia, immerso nella suggestiva luce del tardo pomeriggio e poi del tramonto.

L’esperienza a cura di Casa del Contemporaneo rivolta a tutti, a partire dai 9 anni, sarà anticipata dal laboratorio “L’invisibile agli occhi” a cura di Cristina Morra dove, attraverso attività artistico- performative, l’immaginazione sarà spinta a un ascolto che coinvolga davvero tutti i sensi. Il focus dell’esperienza è l’ascolto multisensoriale in cui il pubblico non è solo spettatore ma è anche regista, scenografo, costumista perché la fiaba di Pollicino esiste solo nella materializzazione di essa nella mente di ciascuno, incoraggiata e accompagnata dal contesto naturale con i suoi rumori di sottofondo. Il laboratorio si propone di preparare gli spettatori alla suggestiva esperienza offerta da POLLICINO, che ci farà diventare tutti, per una sera, spettatori “ultra-sensibili”, creatori di un vero e proprio spettacolo della mente.

INFO UTILI



Nelle 2 ore è inserito il tempo dell’accoglienza, del laboratorio, della sistemazione negli spazi assegnati, della fornitura di apposite cuffie, l’ascolto “tridimensionale” della fiaba, i saluti finali.



La PRENOTAZIONE è OBBLIGATORIA in quanto evento a numero limitato di spettatori a:

08118903126 e 3333542754 o teatro@lenuvole.com



È richiesto un abbigliamento molto comodo e soprattutto caldo, con cappello e plaid o sacco a pelo.



BIGLIETTERIA: ingresso unico €8>>>prevendita online su www.vivaticket.com



Teatro dei Piccoli, Napoli:

_ con auto ingresso consigliato da Via Terracina n.197, Quick Parking (in convenzione)

_ingresso pedonale da viale Usodimare



FB/ teatrodeipiccolinapoli www.teatrodeipiccoli.it



In caso di avverse condizioni meteo, lo spettacolo sarà effettuato all’interno del Teatro dei Piccoli.



L’EVENTO E’ INSERITO IN ESTATE OPEN AIR 2023 al TEATRO DEI PICCOLI e nel programma di La Campania è.