Incontro di poesia al PAN nell'ambito della personale di Christophe Mourey "Amazing Naples"

E? in programma per lunedi? 28 agosto, nelle ore pomeridiane, un importante incontro di poesia al Palazzo delle Arti di Napoli, in Via dei Mille nell’ambito della personale di Christophe Mourey intitolata “Amazing Naples” ancora visitabile fino a settembre. “P oesia A rte N apoli”: questo il titolo dell’evento, che consistera? nella lettura di brani poetici da parte di alcuni noti autori.

L’incontro e? organizzato dal Circolo Letterario Anastasiano di Giuseppe Vetromile in stretta collaborazione con l’Artista, con il curatore della Personale Marco Fiore e con l’operatrice culturale Giulia Soriano. I testi poetici che verranno letti dagli Autori, saranno attinenti o in armonia con alcune delle tematiche espresse dalle opere e dalle installazioni di Christophe Mourey. In particolare, saranno considerati i temi inerenti alla violenza sulla donna e al femminicidio, alla Shoah, a Giordano Bruno, alla napoletanita?.

La lettura delle poesie sara? itinerante: i poeti si soffermeranno di volta in volta nelle sale “tematiche” leggendo i propri testi corrispondenti o ispirati al contesto artistico suggerito dalle opere esposte.

La presentazione dei poeti e la conduzione dell’incontro e? affidata a Giuseppe Vetromile. Si iniziera? alle ore 16.30 con i saluti degli organizzatori, Marco Fiore e Giuseppe Vetromile. Interverranno i Poeti: Anna Rosa Lauro, Marilena Marotta (curatrice della mostra insieme a Marco Fiore), Rita Pacilio, Ferdinando Tricarico, Raffaele Urraro.

Ingresso libero, e? gradita la presenza di tutti.

L’evento e? organizzato in collaborazione con il Comune di Napoli.