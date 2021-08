“Pausilypon – Suggestioni all’Imbrunire”: venerdì 13 agosto ore 19:00: PNEUMA



Terzo appuntamento con la rassegna “Pausilypon – Suggestioni all’Imbrunire” “Ritmi di sole, di mare, di viaggio, di Sud”, la kermesse promossa dal Comune di Napoli- Assessorato all'istruzione, alla Cultura e al Turismo e finanziata con fondi POC Campania 2014-2020, entra nel vivo con la rassegna musicale e reading “Pausilypon – Suggestioni all’Imbrunire”, organizzata dall’Associazione Il Canto di Virglio, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli.



La direzione artistica è affidata a Carlo Faiello.



Venerdì 13 agosto ore 19:00 PNEUMA Con Bruno Persico pianoforte, Luca Signorini violoncello Cristiano De Pascale batteria e CFM Marching Band Luca Signorini e Bruno Persico in “profumo di Picolit" ovvero una particolare interpretazione di brani classici jazz e degli stessi interpreti, che, al di là del genere musicale che li 'etichetta' coglie l'essenza della musica attraverso le sfumature timbriche e dinamiche dei loro strumenti assaporando i mille colori e “respiri" della musica... un modo di suonare che va oltre gli stilemi giocando sulle consuetudini stilistiche. Un concerto fatto di fresche ed ariose composizioni, dove è prepotentemente presente e la fa da padrone il jazz, in una forma di tipo comprensibile e fruibile a trecentosessanta gradi, dove c’è swing e blues e non manca qualche citazione di musica popolare, ma dove c’è soprattutto un sottile ma robustissimo filo di congiunzione col mondo della musica classica, al quale Persico è profondamente legato. Quello che si impara “da bambini”, “l’imprinting”, è a suo modo una sorta di “primo respiro”, quell’insegnamento che si dice rimanga profondamente. Alla batteria Cristiano de Pascale, emergente batterista napoletano. Aprirà il concerto la CFM Marching Band un organico di oltre 20 giovani musicisti che accompagneranno il pubblico verso il luogo del concerto con un divertente repertorio Jazz/ Funky. Musiche di Bach, Scarlatti, Cimarosa, Signorini, Persico, Gershwin, Cole, Young.

Info e prenotazioni:

Domus Ars Centro di Cultura

Tel. 081/3425603

Email: infoeventi@domusars.it

E’ obbligatoria la prenotazione.

L’accesso al pubblico è consentito entro e non oltre le ore 18:45

Si prega di rispettare gli orari.

Gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative Anti-Covid 19

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...