Si terrà a Vico Equense (Na) il 14 marzo alle 19.00, l’incontro pubblico “Plurale Femminile – Voci, Storie, Talenti dell’universo femminile”, organizzato dalla parrocchia di San Giovanni Evangelista – in località Bonea, guidata da don Mario Cavaliere, e dall'Associazione Don Pinuzzo, con il sostegno del Comitato Una e centomila e dell’agenzia letteraria Contrappunto House Of Books.

Durante l’incontro si svolgerà la cerimonia di istituzione di Posto Occupato, iniziativa nazionale in memoria delle donne vittime di femminicidio. Saranno presenti e interverranno Ilaria Perrelli, presidente della Consulta sulla condizione della donna della Regione Campania, e Ada Ferri - presidente dell'associazione Catena Rosa di Torre Annunziata.

Presenza speciale, quella di Rosanna Iannacone, conosciuta dal grande pubblico della radio e del mondo dello spettacolo come “the Queen”.

L’incontro, che intende valorizzare il talento femminile in tutte le sue declinazioni possibili, gettando luce sulle criticità ma anche sulle conquiste, sulle tragedie e sulle storie di riscatto e successo – personale, professionale e umano, sarà arricchito dalle voci di Cecilia Manganaro, direttrice artistica della Scuola Santa Cecilia, e Anna Manganaro – allieva del conservatorio Martucci di Salerno.

Ad agosto dello scorso anno, Vico Equense ha pianto Anna Scala - uccisa dal suo ex compagno, e per questo motivo la manifestazione acquista un significato ancora più importante per la comunità.