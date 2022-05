All'Orto Botanico torna Planta, la Mostra Mercato dedicata al florovivaismo

“Planta, il giardino e non solo” la Mostra Mercato dedicata al florovivaismo di qualità si avvia verso l’VIII edizione che si terrà dal 6 all’8 maggio negli spazi del Real Orto Botanico di Napoli.

Protagonisti le piante ed i fiori di stagione, le sementi esclusive, le rarità botaniche, le essenze esotiche, i prodotti dell’orto, le cesterie le attrezzature per il giardino e per l’outdoor.

Incontri tematici, presentazioni di libri, laboratori didattici, kermesse artistiche e musicali caratterizzeranno i tre giorni dell’evento. Previste speciali sessioni aperte ai più piccoli per far conoscere loro i segreti della botanica.

Ricco anche quest’anno l’elenco degli espositori coinvolti, selezionati tra coloro che si sono distinti per le collezioni di piante insolite o particolari. Un appuntamento molto atteso tra gli appassionati del verde per conoscere in maggior dettaglio le novità del vivaismo ornamentale e le nuove tendenze di “fare giardino”.

La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie per tutelare la salute e la sicurezza degli espositori e dei visitatori.

Ingresso gratuito.

Info: 081/2533927/2533922/2537548;

eventiobn@unina.it