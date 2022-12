Pizzofalcone e rampe Lamont Young, tour al tramonto

Appuntamento in Piazza del Plebiscito, all'angolo con Piazza Trieste e Trento (a lato del Palazzo Reale). Saliamo lungo via Gennaro Serra fino a Piazza Santa Maria degli Angeli, sede della chiesa barocca omonima. Raggiungiamo, poi, il Monte Echia (o collina di Pizzofalcone), dove è nata la città di Partenope; dove Lucullo, in epoca romana, aveva il giardini della sua incantevole villa; dove abitava Gennaro Serra di Cassano, protagonista della repubblica napoletana del 1799.

Sulla collina è stata girata anche la serie televisiva “I bastardi di Pizzofalcone”, con il commissario Lojacono.

Focus del tour è Villa Ebe, ultima dimora di Lamont Young, architetto visionario vissuto a cavallo tra '800 e '900. Parleremo della sua storia travagliata e del suo futuro incerto. Scenderemo le rampe fino a via Chiatamone, dove da una vecchia fontana sgorgava la cosiddetta “acqua suffregna”. Il nostro percorso si concluderà davanti al Castel dell'Ovo. Tutto con gli splendidi colori del tramonto partenopeo.



INFO E PRENOTAZIONI:

L'itinerario si svolgerà lunedì 2 gennaio alle ore 15, prenotazione obbligatoria entro sabato 31 dicembre alle ore 23.

La visita si svolgerà se verrà raggiunto un numero minimo di partecipanti, la conferma del tour verrà data ai prenotati il giorno precedente il tour, in mattinata.

La prenotazione è obbligatoria, per prenotare inviare un SMS o un WhatsApp al numero 3492949722 oppure una mail all'indirizzo erika83e@gmail.com e indicare nome, cognome e recapito telefonico.

Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro.

Appuntamento alle ore 15 in piazza del Plebiscito angolo Palazzo Reale / Piazza Trieste e Trento.



Itinerario a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania.