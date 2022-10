Pizzicanno, spettacolo per il Centenario della nascita del Maestro Eduardo Caliendo

Al Teatro Troisi, il 9 novembre, va in scena il talento chitarristico di Napoli, per celebrare la memoria di un maestro che ha lasciato un grande segno nell’intero mondo artistico e culturale del secolo scorso.

Si terrà infatti un grande spettacolo teatrale in onore di Eduardo Caliendo. Un evento che riunisce alcuni tra i chitarristi partenopei più famosi in Italia, in quanto ex allievi o riconducibili al Maestro Caliendo, il quale, oltre a ricoprire la cattedra di chitarra del conservatorio di Avellino, fu chitarra storica e arrangiatore della celebre collana "Napoletana" di Roberto Murolo, nonché collaboratore di Roberto De Simone e di tanti altri artisti di spicco.

Il cast eccellente, in ordine alfabetico, prevede: Dario Ascoli, Eugenio Bennato, Adele Caliendo, Ettore Caliendo, Gianfranco Caliendo, Rossella Caliendo, Flora Contento, Paolo Del Vecchio, Espedito De Marino, Mauro Di Domenico, Paul Gordon Manners, Gianni Guarracino, Gianni Lamagna, Mario Maglione, Umberto Maisto, Gianluca Marino, Giovanni Masi, Lucio Matarazzo, Enrico Mosiello, Jennà Romano, Mario Romano Quartieri Jazz, Michele Signore, Patrizio Trampetti, Fausta Vetere. Nell’ambito del concerto, ogni chitarrista si esibirà in brani propri o composizioni originali del maestro.

L’organizzazione è curata dal nipote di Eduardo, Gianfranco Caliendo, conosciuto come ex voce solista, chitarrista e autore della band storica de Il Giardino dei Semplici.

Lo spettacolo, decisamente unico nel suo genere, è l’ideale “seguito” di quello che si tenne al Teatro Mercadante nel 1994, pochi mesi dopo la morte di Eduardo Caliendo. Un evento che, all’epoca, vide alternarsi sul palco: gli elementi originali della Nuova Compagnia di Canto Popolare al completo, riunitisi per l’occasione; Roberto Murolo; Sergio Bruni; il maestro di fama internazionale Alirio Díaz, giunto dal Venezuela; il maestro Mario Gangi e tanti allievi storici del Maestro Caliendo.