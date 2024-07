Pizza Pop-Up, presentato il volume che racconta la pizza Napoletana ai più piccoli

Le Giornate della Verace Pizza Napoletana sono in pieno corso di svolgimento. Da sabato 29 giugno a mercoledì 3 luglio va in scena a Napoli la grande festa in onore del 40esimo anniversario dell’Associazione Verace Pizza Napoletana. Dai percorsi degustazione pizza-vino delle serate “Un abbinamento Verace”, al “Pizzaiolo Napoletano per un giorno” le masterclass per tutti i pizzaioli amatoriali che vogliono conoscere più da vicino tutti i segreti del mondo della pizza, mettendo le mani in pasta insieme ai grandi maestri pizzaioli dell’Associazione. In attesa di “Una storia Verace” il convegno per ripercorrere la storia, l’evoluzione e i confini raggiunti dalla pizza nonché l’incredibile percorso di successi di AVPN.

Tanti appuntamenti per gli appassionati, compresi i più piccoli, notoriamente tra i fan più accaniti di questo prodotto straordinario. E proprio a loro, martedì 2 giugno, è stata dedicata la presentazione di Pizza Pop-Up, il volume dedicato alle nuove generazioni di pizza-lover. Si tratta del primo volume pop-up su un prodotto alimentare che vuole raccontare la pizza napoletana ai ragazzi partendo delle sue origini, passando per le tecniche di preparazione, attraverso tutti i sapori e gli impasti che caratterizzano il complesso e affascinante mondo della pizza. Il progetto nasce dal desiderio di interagire con coloro che scriveranno il futuro della pizza, nelle vesti di pizzaiolo o in quelle di grande appassionato, trasmettendo la tradizione, l’artigianalità e la storicità che fanno della pizza un prodotto di fama mondiale.

Il libro, pubblicato in lingua italiana, francese e inglese è stato realizzato in collaborazione con NuiNui, casa editrice nata nel 2014 dall’intento di portare una ventata di novità nel mondo dell’editoria illustrata di qualità, di cui è Direttrice Generale Laura Accomazzo.