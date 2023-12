Pizza DOC Awards 2023, la terza edizione al Salone Margherita di Napoli

Prezzo non disponibile

Si terranno lunedì 11 dicembre a Napoli i “Pizza DOC Awards 2023”, la terza edizione della cerimonia di premiazione delle figure che si sono contraddistinte nel Mondo Pizza nell’anno solare che sta per concludersi.

Organizzati dall’Accademia Nazionale Pizza DOC, i Pizza DOC Awards sono un riconoscimento con il quale si premia l'approccio culturale, l'innovazione tecnica, il rischio imprenditoriale e la creatività comunicativa di chi si è contraddistinto nel Mondo Pizza durante il corso dell'anno.

All’interno del Teatro Salone Margherita, storico teatro chantant della Belle Époque sottostante la Galleria Umberto I, maestri pizzaioli, imprenditori, giornalisti, food creator e addetti ai lavori saranno celebrati in un ambiente composto per lo più dagli attori principali del settore. I premiati riceveranno la “pala di vetro”, simbolo per eccellenza dell’Accademia.

“La terza edizione dei Pizza DOC Awards celebra le grandi donne ed i grandi uomini che portano alto nel mondo il nome ed il valore del piatto napoletano per eccellenza: la Pizza. Lo faremo attraverso la consegna dei Pizza DOC Awards, che sono un riconoscimento a chi ha contribuito a valorizzare il “Mondo Pizza” ha affermato Antonio Giaccoli, presidente dell’Accademia Nazionale Pizza DOC, entusiasta per l’appuntamento del prossimo 11 dicembre.

Tra i tanti gli ospiti della serata, ci saranno: i pizzaioli Errico Porzio, Salvatore Lioniello, Raffaele Bonetta, Vincenzo Capuano, Diego Vitagliano, Sasà Martucci, Isabella De Cham; i giornalisti Luciano Pignataro ed Antonella Amodio; imprenditori del settore, food blogger, creator, pizzaioli emergenti e tanti altri protagonisti del Mondo Pizza.

L’evento avrà inizio alle ore 18, con tutta la cerimonia in diretta streaming sui canali dell’Accademia Nazionale Pizza DOC.

Ad accompagnare l’Accademia anche ai Pizza DOC Awards 2023 saranno presenti le aziende che da sempre la supportano, ovvero: Mulino Caputo con le sue farine, i prodotti caseari di Latteria Sorrentina, i prodotti conservieri di Carbone Conserve, i pelati ed i pomodori di Solania, i forni elettrici di Sacar Forni, le attrezzature meccaniche di Mecnosud, i prodotti di qualità di Menù srl, le tecnologie di M.B.S., le birre artigianali di Kbirr, le creme artigianali di Mascialai, i prodotti distribuiti da Emme Distribuzione.

A presentare la serata di gala saranno: Adriana Petro, storica voce di Radio Kiss Kiss, e Rossella Pisaturo, presentatrice di punta di “Casa Sanremo” e speaker radiofonica che ha già presentato la nona edizione del Campionato Mondiale Pizza DOC dello scorso novembre. Proprio in continuità con la nona edizione del Campionato, sarà consegnato l’ultimo premio ancora in sospeso: il vincitore della categoria Pizza DOC Social.

Una kermesse importante ed un Dinner Party che vuole celebrare il Mondo Pizza in tutta la sua bellezza.