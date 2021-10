Mugnano sul ghiaccio: grande festa per l'inaugurazione della pista di pattinaggio

Indirizzo non disponibile

Sarà un evento che ci accompagnerà per tutto l’inverno, a cominciare da questo finesettimana di ottobre, scandito a Mugnano dai festeggiamenti per il Sacro Cuore di Gesù. Ancora una volta la Pro Loco di Mugnano pensa in grande e insieme al Comune ed al Centro Commerciale Mugnano lancia un programma di iniziative e momenti ricreativi lungo 6 mesi presso la pista di pattinaggio su ghiaccio che sarà allestita nel Centro Commerciale.

“Mugnano sul ghiaccio” comincia sabato 23 ottobre alle 17 con l’inaugurazione della pista di ghiaccio ed una grande festa di benvenuto. All’evento di partenza, infatti, prenderanno parte l’Asd Polisportiva Pattini d’Argento che si esibirà con i suoi atleti e la scuola di ballo Fuego Latino che invece riscalderà l’atmosfera con i suoi ballerini; inoltre ci sarà lo spettacolo di Salvatore Gisonna “Poche idee ma ben confuse”.

“Non dimentichiamo le norme di sicurezza e tutte le precauzioni del caso ma speriamo che questo inverno sarà diverso” ha detto Ciro Clemente, presidente della Pro Loco di Mugnano “vogliamo tornare a stare insieme, a vedere i bambini divertirsi, a ripopolare gli spazi della nostra comunità. Con prudenza e, come da protocollo, esibendo il green pass, faremo di Mugnano sul ghiaccio il punto di ritrovo per tutto il prossimo inverno”.