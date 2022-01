A Bacoli si pattina in piazza: apre la pista di ghiaccio naturale

"Pronta la pista di ghiaccio naturale. Per la prima volta, sarà possibile pattinare in una piazza di Bacoli. Un sogno che si realizza per tanti ragazzi. Ma anche per tanti adulti. E per i genitori dei più piccoli, che l’attendevano da sempre". Ad annunciarlo, sul suo profilo ufficiale Facebook, è il sindaco Josi Gerardo Della Ragione

"Si parte oggi, dalle 18 - scrive ancora il primo cittadino -. Piazza Marconi. In un’atmosfera magica. A due passi dal mare, nel cuore del borgo commerciale. E sarà attiva tutti i giorni. Per un mese intero. Dalla mattina, fino a notte. Nel rispetto delle normative sanitarie. Con i pattini che saranno fittabili direttamente in piazza. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato, anche nel pieno delle festività natalizie, affinché questo momento di gioia fosse possibile. Tecnici, operai, volontari, dipendenti comunali. Un’opportunità per tutti, che fa seguito alla pista in ghiaccio sintetico, per i più piccini, allestita presso la Sibilla di Jorit. Un’opportunità per i commercianti, in tempi difficili. Insieme, per la nostra città. Un passo alla volta".