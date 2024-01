Pio e Amedeo in scena con "Felicissimo Show"

Torna in scena a Napoli Felicissimo Show, il dirompente spettacolo di Pio e Amedeo

Dopo il successo travolgente riscosso in tv con Felicissima sera, andato in onda in prima serata su Canale 5, il duo comico porta lo show televisivo anche in teatro.

A Napoli, il nuovo appuntamento è al Palapartenope il 17 febbraio 2024.

Biglietti disponibili su Ticketone e prevendite abituali