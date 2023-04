Pio e Amedeo tornano in teatro con il nuovo spettacolo “Felicissimo Show”

Dopo il successo travolgente riscosso in tv con la seconda edizione di “Felicissima sera”, la cui terza e ultima puntata andrà in onda questa sera in prima serata su Canale 5, PIO e AMEDEO si preparano a tornare in teatro da ottobre con il nuovo spettacolo “Felicissimo Show”, al quale si aggiungono ora otto nuovi imperdibili appuntamenti.

Tra questi, anche un bis a Napoli: all'appuntamento del 6 ottobre al Teatro Augusteo, si aggiunge anche quello del 7 ottobre al medesimo teatro.

I biglietti per le nuove date saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 16.00 di venerdì 7 aprile, su Ticketone e prevendite abituali. Tutte le informazioni sui biglietti su: www.friendsandpartners.it