_08:08 Operating Theatre, la mostra di Pino Musi

Dal 17 settembre al 20 novembre 2022 Magazzini Fotografici ospita _08:08 Operating Theatre di Pino Musi, una mostra a cura di Antonello Scotti, che porta in scena una selezione delle prese fotografiche effettuate da Pino Musi in tre sale operatorie del Sud Italia, esattamente cinque minuti dopo il termine dell’intervento chirurgico e l’uscita del paziente e del chirurgo, e dieci minuti prima del riordino della sala, da parte degli infermieri, per l’intervento successivo.



Le sale operatorie di _08:08 Operating Theatre diventano il campo di battaglia che Pino Musi, artista visivo di fama internazionale e docente, sceglie per un “corpo a corpo” simultaneo fra sé stesso e gli elementi presenti nello scenario perlustrato, a pochi istanti dal termine di delicate operazioni chirurgiche.

Immagini in bianco e nero che occultano, evitando sottolineature a effetto, la riconoscibilità evidente degli elementi di facile spettacolarità, creando, invece, un percorso che orienta il fruitore a indagare l’interno della macchina scenica, ad analizzarne le tracce residue.



Pino Musi | _08:08 Operating Theatre

Opening 17 settembre h19:00 in presenza dell'autore.

Ingresso gratuito



Orari di apertura mostra:

Mercoledì h16:00/h 20:00

Giovedì, venerdì e sabato



Domenica h11:00/h14:00