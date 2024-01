Torna "I Still Love You": 7ª edizione dell'evento dedicato a Pino Daniele

“Passa 'o tiempo e che fa", cantava Pino, "tutto cresce e se ne va", come ha fatto lui, ormai da 9 anni, lasciando un vuoto che questa città, la sua città, non riesce a colmare. Su una cosa, in quella canzone, sicuramente il nostro Pinotto si sbagliava: "Passa 'o tiempo e po' nun vuò bene cchiù". Noi a Pino Daniele o vulimm semp’ bbene, e anche se sono passati 9 anni, siamo ancora qui a ricordarlo, a modo nostro, con pochi mezzi, in intimità, nel cuore della sua Napoli: un pianoforte nel Sagrato del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore, la maestria del nostro Vincenzo Danise e l’anima di tutti coloro che vorranno cantare ancora una volta le canzoni di Pino, fino a quando la voce ce la farà. Settima edizione, stesso giorno dell'anno, 4 gennaio, anniversario della sua scomparsa, come l’anno scorso: vico San Domenico Maggiore (civico 16-18), all’interno del Sagrato del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore, a due passi dall’ITC Armando Diaz, l’istituto superiore che ha ospitato Pino negli anni della sua adolescenza, durante la sua formazione come uomo e musicista. Non un concerto, ma neanche un flash-mob: diciamo che sarà una via di mezzo, un concerto in cui le star saranno gli spettatori: si va in scena alle 21:00". Così Fabio Sarnataro, amministratore della pagina Facebook “Ricordando Pino Daniele”, invita tutti alla settima edizione di “I Still Love You”, il grande evento pubblico (e gratuito) dedicato a Pino Daniele.

Prima del concerto, alle ore 19:30, ci sarà la presentazione del libro “Pino Daniele, note a margine” di Gennaro Di Biase - Giannini Edizioni. Sarà presente l'autore Gennaro Di Biase, Benedetta Bottino leggerà alcuni passi del libro, interviene Giualia Giannin e introduce Carmine Maturo.

Organizzatori: Vincenzo Danise, Fabio Sarnataro e Caffè Letterario Dom Santi Bevitori. Con il Patrocinio morale del Comune di Napoli.

"Come l’anno scorso - scrive ancora Sarnataro - l’evento “Pino Daniele I Still Love You” torna nel Sagrato del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore , fra la gente, come richiesto a gran voce da tutti coloro che hanno partecipato alle scorse edizioni. La formula torna all’origine: un pianoforte, un pianista (sempre lo stesso, il nostro Vincenzo Danise), la città e la voce della sua gente, cantanti dilettanti per professione, poeti e romantici per vocazione, devoti e fedeli per tradizione; e non cambiano neanche le motivazioni: ricordare, amare, ricordare di amare, per gratitudine, per rispetto, per senso di appartenenza ad una città che toglie tanto, ma tanto di più restituisce, e a tutti coloro che l’hanno onorata, l’hanno resa grande nel mondo e ci hanno resi fieri di essere suoi figli. A 8 anni dalla prima edizione (ad 9 dalla morte di Pino), il Maestro Vincenzo Danise ci regala la sua maestria, inconfondibile con il suo suono e la sua arte, pronto a ricordare Pino Daniele attraverso le sue canzoni riviste dallo stesso Danise e per ricordare a sé stessi e al mondo che non lo abbiamo dimenticato, che non possiamo dimenticarlo".