Je sto vicino a te 67, concerto gratuito al Palapartenope per ricordare Pino Daniele

Il 19 marzo alle ore 21 presso il Teatro Palaprtenope, torna uno degli eventi più attesi dal pubblico Je sto Vicino a te, il memorial dedicato a Pino Daniele.

Un appuntamento, che dalla scomparsa prematura del celebre “Nero a metà”, ha permesso e permette ai suoi fan, amici ed estimatori di fruire di un evento unico nel suo genere, con un elevato coinvolgimento emozionale. Sei edizioni trascorse ed una in progress, per festeggiare non solo il compleanno e l’onomastico di Pino, ma che hanno celebrato e celebrano il talento indiscusso ed ineguagliabile di un figlio geniale di Partenope. Il memorial Je sto vicino a te 67, iniziativa che gode del sostengo della Regione Campania e del Comune di Napoli, ideato da Nello Daniele musicista e fratello del celebre “Nero a metà”, prodotto da Rino Manna storico fondatore del Teatro Palapartenope, non solo ha lo scopo di mantenere vivo il ricordo di Pino Daniele, ma ha soprattutto lo scopo di far comprendere anche alle nuove generazioni il meticoloso lavoro dello stesso nella composizione dei brani e nella stesura dei testi, un patrimonio culturale quanto mai moderno ed attualissimo, capace di valicare i confini generazionali e temporali. L’edizione, di Je sto vicino a te, per festeggiare i 67 anni di Pino, si preannuncia vulcanica e ricca di novità: la direzione artistica è affidata a Giorgio Verdelli, noto e acclamato autore, regista produttore di documentari e programmi musicali, nonché uno dei maggiori esperti di musica internazionale ed un’indiscussa ed elevata qualità artistica che consentirà al live di essere trasmesso su Rai Tre.

Il cast di questa edizione è frizzante, una vera e propria commistione di suoni e generi, proprio come l’arte di Pino, un flusso di creatività tra rhytm and blues e melodia allo stato puro, che si dipana tra le note ed i battiti del cuore, ospiti di respiro nazionale ed internazionale come Ron, Mario Biondi, Francesco Baccini, Negrita, Peppe Barra, Nello Daniele, Andrea Sannino, Enzo Gragnaniello, Tony Esposito, Cristina Donadio, Raiz e alcune special guest tra cui Adriano Pennino, Saturnino, Gigi De Rienzo, Antonio Annona, Tony Cercola, Ernesto Vitolo, Remo Anzovino inoltre interverrà lo scrittore Maurizio de Giovanni.

A testimonianza della grande trasversalità di Pino Daniele in questa edizione sarà dato spazio anche a alcuni giovani artisti Niña del Sud, Gianmarco Gridelli e Loredana Daniele, un modo questo per impedire che quel filo rosso generazionale fatto di amore per la musica e per la propria terra non si spezzi. Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio tra aneddoti, immagini e successi intramontabili di Pino Daniele, ci saranno Alessandro Greco e Daria Luppino. Radio Kiss Kiss Italia, seguirà l’evento con interviste agli artisti e mettendo in palio alcuni degli ambitissimi ingressi nei momenti gioco.

La scelta del Teatro Palapartenope, come luogo designato per l’evento non è per niente casuale. Il Palapartenope, che svolge la sua attività nel mondo dello spettacolo da oltre 40 anni ospitando milioni di spettatori, ha ospitato tutti i più affermati cantanti, musicisti e attori della scena nazionale e internazionale e ha visto nascere e crescere il talento di Pino Daniele. Nella "sua casa" come amava definirla lui stesso, ha tenuto i suoi primi concerti e anche gli ultimi che lo videro protagonista di memorabili soldout. Il 19 Marzo alle ore 21, proprio al Palapartenope, giorno dell’onomastico e del compleanno di Pino Daniele il pubblico tornerà ad emozionarsi con le sue canzoni. Un vero e proprio happening che è la testimonianza, di quanto “Pino” sia amato non solo dai tantissimi fan, ma anche dai suoi illustri colleghi che accettano senza esitazione di esibirsi nel suo ricordo.

Je sto vicino a te come sempre sarà ad ingresso gratuito, ed i biglietti saranno scaricabili dal pomeriggio di lunedì 14 Marzo dai siti del Comune di Napoli e del Teatro Palapartenope. Inoltre una parte degli ingressi saranno donati sia dalla Scabec, che dal Teatro Palapartenope ad alcune Associazioni che operano sul territorio, a dimostrazione della forte valenza sociale dell’evento.

IN FOTO: Una delle edizioni passate di Je sto vicino a te