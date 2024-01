I Pink Floyd Legend a Napoli con "The Dark Side of the Moon - 50th Anniversary"

Poltronissima Gold: Euro 50.00 Poltronissima: Euro 45.00 Poltrona: Euro 35.00 Poltroncine in galleria: Euro 31.00 Poltroncine laterali in galleria: Euro 26.00

I Pink Floyd Legend tornano il 26 febbraio al Teatro Augusteo di Napoli con "The Dark Side of the Moon - 50th Anniversary".

Oltre all’esecuzione integrale del capolavoro del 1973, riproporranno tutti i più grandi successi della band inglese, accompagnati dai video originali d’epoca proiettati sul grande schermo circolare e immersi in un nuovo disegno luce e laser.

La band italiana è riconosciuta da critica e pubblico come la migliore interprete dei capolavori dei Pink Floyd. Il loro spettacolo è il frutto di una ricerca maniacale di strumenti originali, partiture e soprattutto dello studio fatto sui live della band negli anni. Lo spettacolo ricalca lo stile Floyd in ogni scelta, dalla disposizione sul palco dei musicisti alla scenografia, fino al disegno luci e agli effetti speciali, tutto cantato e suonato senza nessun tipo di deroga.

Biglietti disponibili al botteghino del teatro Augusteo, presso le rivendite autorizzate e online al sito www.bigliettoveloce.it

Prezzi e settori:

Poltronissima Gold: Euro 50.00

Poltronissima: Euro 45.00

Poltrona: Euro 35.00

Poltroncine in galleria: Euro 31.00

Poltroncine laterali in galleria: Euro 26.00