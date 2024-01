Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Approda a Napoli il NON PERDIAMOCI MICA DI VISTA, FAKE NEWS INDOOR TOUR – PALASPORT 2024 dei Pinguini Tattici Nucleari.

L'appuntamento in città è per il 20 e 21 maggio 2024 al Palapartenope di via Barbagallo.

Inizio concerti ore 21