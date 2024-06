Pimpa va a Napoli: arriva la nuova guida per bambini

Pimpa va a Napoli è l’ultima pubblicazione della collana di guide a misura di bambino edite da Franco Cosimo Panini Editore e nasce dalla collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali e con l’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli.

Pimpa, protagonista di fantastiche avventure e compagna di giochi amata dai bambini, veste i panni della guida d’eccezione per visitare Napoli. Con il suo sguardo curioso, la cagnolina disegnata da Altan accompagna il piccolo lettore alla scoperta delle meraviglie della città partenopea: monumenti, musei, personaggi celebri, il Vesuvio e il suo parco naturale. Tra i vicoli e le piazze, Pimpa incontra nuovi amici: Pulcinella e la sirena Partenope, che le svelano leggende e tradizioni.

Pimpa va a Napoli è una guida ricca di contenuti, in cui fotografie e fumetto uniscono il reale al fantastico e i giochi e le attività coinvolgono i piccoli lettori in un viaggio che inizia già a casa, e prosegue tra percorsi inediti in città.

Il libro, dal formato leggero e maneggevole è perfetto da portare in viaggio e grazie ai testi semplici è adatto a chi ha iniziato a leggere in autonomia.

E cosa succede quando Pimpa sbarca a Napoli per presentare la guida dedicata alle sue meraviglie?

Porta con sé dieci giorni di eventi per i più piccoli e le loro famiglie, tutti ad ingresso gratuito. Dal 14 al 23 giugno musei, biblioteche, librerie e le vie della città si animeranno con attività, laboratori creativi e musicali, cacce al tesoro, visite guidate, merende con i dolci della tradizione. Una bella opportunità per le famiglie per scoprire per la prima volta o riscoprire in modo inedito il MANN, il Museo di Pietrarsa, il Real Bosco di Capodimonte e passeggiare per le strade del centro con uno sguardo nuovo.

Dal 13 giugno la guida è disponibile online e in tutte le librerie e bookshop d’Italia, anche in lingua inglese. il volume si aggiunge alla collana

“Le guide di Pimpa” composta da 23 titoli che comprendono città, musei e parchi nazionali.

In locandina il programma completo: