PietrarsART, laboratori artistici per bambini al Museo Ferroviario

Educare i più piccoli all’arte attraverso l’osservazione e la stimolazione della loro creatività. È questo lo spirito di “PietrarsART” serie di laboratori dedicati ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni che si svolgeranno al Museo Ferroviario di Pietrarsa giovedì 2 giugno.

Accompagnati da una guida esperta in un percorso personalizzato e pensato appositamente per loro tra le opere della mostra "Treni fra arte grafica e design. Dal Ticino Svizzero al Golfo di Napoli" e le locomotive, gli artisti in erba potranno non solo arricchire le loro conoscenze, ma anche riprodurre con un personale significato espressivo la soggettiva idea di Museo Ferroviario.

Organizzati da M&N's in collaborazione con Fondazione FS i laboratori, attivi dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19, consentiranno ai bambini di vivere un'esperienza unica.

Per partecipare è necessaria la prenotazione. Informazioni sulle modalità di iscrizione allo 081.472003, oppure inviando una e-mail a museopietrarsa@fondazionefs.it.