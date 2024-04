Al Trianon, Pietra Montecorvino in “Napoli”: special guest Tonino Carotone

Il quarto appuntamento al Teatro Trianon Viviani con la rassegna “Il mondo fa tappa a Napoli” è con Pietra Montecorvino, sabato 27 aprile, alle 21.

In questo suo nuovo recital, “Napoli”, dedicato alla Canzone napoletana, la cantante e attrice partenopea si confronterà con i grandi classici con la sua inconfondibile voce, calda come la lava del Vesuvio, e il suo temperamento dal carattere ribelle e focoso.

Pietra Montecorvino, al secolo Barbara D’Alessandro, ha esordito con Renzo Arbore e Roberto Benigni in FF.SS. Cioè: "...che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?". Il brano Sud, che interpreta nel film, è un inno del carattere ribelle e focoso del Mediterraneo. Il suo primo album vero, Segnorita, risale al 1991 ed è scritto dai fratelli Eugenio ed Edoardo Bennato. Lo stesso anno vince la targa Tenco come "miglior interprete dell'anno". Partecipa a Sanremo, vince il premio Tenco ed è tra i protagonisti del docufilm Passione di John Turturro, nel quale interpreta Nun te scurdà con Raiz, Dove sta Zazà e Come facette mammeta.

La serata nel teatro della Canzone napoletana si annuncia speciale per la presenza, come ospite, di Tonino Carotone, che darà vita con Pietra a una coppia musicale unica e inimitabile.

Il cantante spagnolo, re della notte, chansonnier, personaggio che sembra uscito da una tavola di Corto Maltese, ha da poco pubblicato il suo ultimo lavoro discografico Etiliko romantico.

La band è composta da Ernesto Nobili (chitarra), Daniele Brenca (contrabbasso), Valerio Virzo (pianoforte e sax) e Salvatore Rainone (batteria).

Napoli è prodotto da Sponda Sud / Taranta Power.

I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del teatro, le prevendite autorizzate e online sul circuito AzzurroService.net. Il botteghino del teatro è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org.