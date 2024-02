Piera Saladino in scena con "Maga Paloma"

Prezzo non disponibile

Il 25 febbraio, allo IAV - In Arte Vesuvio, Piera Saladino va in scena con Maga Paloma.

Lo spettacolo cambia ogni volta, adattandosi a diversi contesti sociali e momenti storici. Stavolta il punto centrale saranno gli amori, le sinistre di coppia, partendo sempre dal tema centrale degli oroscopi di MAGA PALOMA: gli uomini dello zodiaco.

Uno spettacolo ironico, divertente, un viaggio attraverso se stessi, di interazione e confronto con il pubblico.

SINOSSI

Maga Paloma è nata a Ibiza da padre francese.

Nonostante l’apertura che caratterizza il contesto in cui vive, la struttura familiare da cui proviene è molto chiusa: sua nonna, napoletana, la vorrebbe già sposata a diciotto anni!

La ragazza inizia prestissimo il percorso di ricerca dell’uomo ideale, cadendo in svariate delusioni. Solo con lo studio dell’astrologia, riesce ad attuare una vera e propria discriminazione astrologica e a trovare la chiave di lettura per le difficili relazioni che incontra.

Con ironia, empatia ed un pizzico di cinismo, Maga Paloma apre le danze con un monologo di presentazione, a seguire un divertentissimo racconto su “gli uomini dello zodiaco”, dall’ariete ai pesci, con accento sulle deludenti esperienze personali, con un approfondimento su “i casi umani”.

“Le donne dello zodiaco, i bambini dello zodiaco, astri e alimentazione, i segni zodiacali dopo il sesso, i segni zodiacali al primo appuntamento, le sinastrie di coppia, i segni zodiacali in determinati contesti storici e sociali” (pandemia, vacanze, scuola, lavoro, famiglia..) sono tutti i temi affrontati durante lo spettacolo.

Maga Paloma rapisce lo spettatore in un viaggio di esplorazione, ricerca e conoscenza di sé, ma anche di interazione: il pubblico può fare domande e farsi consigliare le soluzioni comportamentali più adatte.

Info e prenotazioni: 3346461492