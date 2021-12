Un Pieno di Arte nel Cuore dei Quartieri Spagnoli

Miniera e La Via della Felicità aprono le porte a tutti i cittadini napoletani.



Domenica 19 Dicembre le associazioni Mineira Quartieri Spagnoli e La Via della Felicità Napoli si incontreranno nei laboratori di Mineira in Vico Tre Regine, 48 a Napoli, per aprire le porte a diverse mostre, opere teatrali ed alcuni seminari.



Dalle 10:00 alle 20:00 sarà possibile visionare la mostra di pitture “La Sorgente del Volturno” a cura di Salvatore Iodice e la mostra fotografica “Everyday Life: Quotidianità dei Quartieri” di Gennaro Giugliano.



Alle ore 11:30 si terrà il “MONOLOGO: Sinteticamente io” di Bruno Brandi mentre alle ore 17:00 ci sarà il Cabaret dei Fratelli Bianco.



Alle 18:30 la giornata terminerà con un seminario gratuito intitolato “E’ possibile essere felici?” a cura di Pascal Lemos, Responsabile de La Via della Felicità Napoli.



Lo scopo di questa iniziativa è dare spazio all’arte e alle attività sociali delle associazioni organizzatrici e creare una consapevolezza in più nei cittadini napoletani.



Pascal Lemos vuole ricordare le parole dell’umanitario L. Ron Hubbard, autore della guida al buon senso La Via della Felicità, che suggerisce: “La Felicità consiste nell’impegnarsi in attività di valore.”



L’ingresso è gratuito e libero a tutti. Per maggiori informazioni chiamare il numero 339.463.1751.