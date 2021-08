Piedigrottissima, a Castel dell'Ovo l'edizione 2021 della tradizionale manifestazione

Arriva puntuale sul meraviglioso e storico terrazzo del Castel dell'Ovo, l'edizione 2021 della “Piedigrottissima”, la tradizionale manifestazione, diretta artisticamente dall’attore e cantante, Ciro Giorgio.

In programma nel millenario castello affacciato sul golfo di Napoli per il prossimo 14 agosto a partire dalle ore 20.00, l'evento canoro è inserito nel contesto di “Estate a Napoli 2021” con il Patrocinio del Comune di Napoli.

Nel pieno rispetto delle norme sanitarie contro la diffusione del Covid 19 e con l'accesso consentito solo ai possessori di Green Pass, anche quest'anno, “Piedigrottissima” proverà a lanciare un nuovo segnale positivo per la salvaguardia del nostro grande patrimonio musicale.

Con la conduzione di Ralph Stringile, la kermesse registrerà, l'amichevole partecipazione di artisti amati dal pubblico come Laura Grey reduce dal successo di “The Voice Senior” su Rai Uno e l'attore e comico Gigi Attrice e ancora, di Angelo dei Visconti, Antonio Di Castaldo, Franco Manuele, Raffaele Aversano, Rosa Ruggiero, Samantha delle Coccinelle, Sossio Giordano,Vittorio Miranda, Silvana Mele e direttamente dal successo dello spettacolo dedicato a Carosone e del lavoro musicale, “Allerja”, Mario Todaro in compagnia con Pino Silvestro. Con gli interventi canori dello stesso direttore artistico Ciro Giorgio, con la partecipazione di Edda Cioffi e del balletto “Davis Dance”, per i napoletani e per i turisti in città, una serata dedicata all' epopea delle “Audizioni di Piedigrotta” e alla memoria dei grandi interpreti di ieri. Con l’orchestra de “I professionisti” diretta dal maestro Gennaro Carbone composta da Mario Todaro, Carmine Esposito, Rosario Rey Penza e Mimmo Perna, “Piedigrottissima 2021”, proporrà un benefico momento all’insegna della canzone classica napoletana per la rivalutazione di un repertorio storico e melodico inimitabile .