Picnic con Cornacchia: al Pio Monte della Misericordia torna l’iniziativa dedicata a bambini e famiglie

Sabato 20 e domenica 21 maggio torna al Pio Monte della Misericordia l’iniziativa Picnic con Cornacchia. L’Istituzione di via Tribunali accoglierà i suoi piccoli visitatori coinvolgendoli in un’attività didattica pensata per i bambini e le famiglie.

In maniera autonoma, i piccoli ospiti, con la collaborazione dei genitori, potranno percorrere le sale della Quadreria al piano nobile del palazzo in via dei Tribunali, e partecipare all’attività-gioco che li condurrà ad individuare alcuni animali raffigurati nei dipinti. Un modo gioioso e inclusivo per aprire gli spazi museali dell’antico Istituto benefico a tutti, anche ai più piccini.

L’iniziativa, a cura di Silvia Evangelista, responsabile dei servizi educativi del Pio Monte della Misericordia, è pensata come conclusione della settimana in cui si sono celebrate la Giornata internazionale delle famiglie (15 maggio), e la Giornata internazionale dei musei - IMD (18 maggio), manifestazione che per questo anno ha il tema “Musei, Sostenibilità e Benessere”.

INFO:

Adatto a bambini dai 3 ai 10 anni

Sabato dalle ore 10.00 alle ore 17.30

Domenica dalle ore 9.00 alle ore 14.00

www.piomontedellamisericordia.it