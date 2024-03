Pic nic in bicicletta con i Cicloverdi Fiab Napoli

Non c'è pasquetta senza bicicletta.....

Anche quest'anno abbiamo organizzato di passare tutti insieme il lunedi di pasquetta con una bella pedalata lungo il litorale Flegreo fino a Lago d'Averno dove ci fermeremo per un GRANDE picnic.

Siete tutti invitati non solo a partecipare ma a portare ognuno le proprie specialità di casa ovvero casatielli, salami, formaggi, pastiere ed ogni altra cosa sia avanzata del pranzo di Pasqua.

Naturalmente l'invito è esteso anche ai non peladatori, i quali potranno raggiungerci direttamente sul posto a partire dalle 11,30 in poi.

Vi aspettiamo numerosi per trascorrere una giornata all'insegna della natura del buon cibo e dalla bellla compagnia.

Al termine proclameremo un vincitore per la miglior pastiera ed il miglior casatiello degustato a cui sarà conferito un simbolico premio.

Appuntamento ore 10,00 partenza mx 10,30 Piazzale Tecchio lato ingresso Mostra d'Oltremare

Guida Ettore Brizzi

Info cell 3396795037