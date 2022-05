Le Piante del parco della Floridiana: passeggiate e incontri didattici gratuiti

Con “Le Piante del parco della Floridiana”, da domenica 8 maggio 2022 e per tutti i weekend del mese di maggio, la Villa Floridiana sarà protagonista di un ciclo di incontri didattici dedicati alle sue preziose e monumentali piante, per favorire la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione condivisa del patrimonio botanico di uno dei parchi storici più amati e vissuti della città di Napoli.

In occasione del decimo censimento “I Luoghi del Cuore” nel 2020, ben 6.117 persone hanno espresso il loro voto per il parco La Floridiana di Napoli. A seguito di questo risultato la Direzione regionale Musei Campania ha presentato un progetto di valorizzazione al Bando I Luoghi del Cuore che il FAI lancia dopo ogni edizione del censimento. Il progetto proposto è stato selezionato da FAI e Intesa Sanpaolo per un finanziamento e permetterà di sviluppare un percorso didattico alla scoperta della ricchezza e varietà del patrimonio botanico del parco.

Tra le attività di valorizzazione presentate a corredo della richiesta, un calendario di cinque incontri con esperti botanici, zoologi e storici dell’arte per conoscere più da vicino le specie arboree della Floridiana, la fauna ospitata tra i suoi rami, la nascita e le vicende del monumentale parco, in un percorso che incrocia così natura, arte e storia.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Associazione culturale Amici della Floridiana e il supporto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, della società di zoologi napoletani K’Nature e dell’Associazione Progetto Museo.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria a: Associazione culturale Amici della Floridiana (mail: amicidellafloridiana@gmail.com, whatsapp: 3339564880). L’appuntamento per i partecipanti è all’ingresso di Via Cimarosa, 10 minuti prima dell’orario di inizio di ciascun evento.

PROGRAMMA

Domenica 8 maggio 2022, ore 10.30

Il benessere nel verde della Floridiana

Una passeggiata nei giardini della Duchessa di Floridia, tra arte, storia, tutela e conservazione, per scoprire perché il verde non è solo un colore. A cura di Stefania De Pascale, docente di Orticoltura e Floricoltura, Dipartimento di Agraria - Università degli Studi di Napoli Federico II.

Sabato 14 maggio 2022, ore 10.30

Gli alberi della Floridiana si raccontano

La passeggiata guiderà alla scoperta delle informazioni che alberi e piante possono offrire ad uno sguardo attento. Osservando gli anelli del legno è possibile capire l’età di una pianta, in che modo è cresciuta e continuerà a crescere adattandosi all’ambiente. A cura di Veronica De Micco, docente di Botanica ambientale e applicata, Dipartimento di Agraria - Università degli Studi di Napoli Federico II.

Domenica 22 maggio 2022, ore 10.30

La Floridiana: un parco nella città

Una passeggiata che illustrerà le caratteristiche dell’ecosistema del Parco, gli alberi che crescono in ambiente urbano, il loro adattamento e gli accorgimenti necessari per un’adeguata cura e gestione delle aree verdi in città. A cura di Chiara Cirillo, docente di Colture arboree, Dipartimento di Agraria - Università degli Studi di Napoli Federico II.

Sabato 28 maggio 2022, ore 10.00

La Floridiana e la sua fauna: ornitologia

Incontro BioBlitz, finalizzato a promuovere il patrimonio naturalistico del parco, focalizzato sulla ricerca e l’identificazione del maggior numero di specie faunistiche. I partecipanti, adulti e bambini, accompagnati dagli zoologi di K' Nature, proveranno a censire le specie presenti per costruire un inventario della biodiversità. Prenotazione obbligatoria (numero massimo di partecipanti: 30 persone).

Domenica 29 maggio 2022, ore 10.30

Villa Floridiana: regale pegno d'amore, ameno giardino d'Armida

Sinuosi sentieri alberati che costeggiano romantici giardini e ombrosi boschetti, architetture ottocentesche e scenografiche aperture panoramiche sul golfo di Napoli: un percorso alla scoperta della Floridiana, delle sue galanti origini e dei suoi successivi sviluppi. A cura di Maia Confalone, storica dell’arte dell’Associazione Progetto Museo.